50 Cent dévoile New Day

50 Cent est né le 6 juillet 1975 dans le quartier de Queens à New York.

Rappeur, compositeur, interprète, acteur, producteur, homme d'affaires américain, 50 Cent s'est tout ça en même temps.

Il a connu un succès planétaire grâce aux albums Get Rich or Die Tryin', The Massacre, Curtis et Before I Self Destruct.

50 Cent a acquis des reconnaissances multi-platinum et vendu plus de 41 millions d'albums dans le monde. Pas mal !

Curtis James Jackson alias 50 cent revient avec un nouvel album à l'automne et... ça devrait faire mal.

Découvrez le 1er single extrait de cet opus "New Day" sur tendanceouest.com