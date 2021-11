Le Mont-Saint-Michel. Rediffusion d'une émission enregistrée avec le père André Fournier

Interview du Père André Fournier (2014) Impossible de lire le son.

Jusqu'au bout, le père André a témoigné de sa foi et son espérance dans le Christ. Ses obsèques, présidées par Mgr le Boulc'h, seront célébrées le samedi 15 février à 14 h 30, à l'église paroissiale de Pontorson.

Le corps du père Fournier rejoindra ensuite l'église Saint-Pierre dans le village du Mont pour la prière des vêpres à 16 h 30, animée par les Fraternités monastiques de Jérusalem, avant sa mise en terre au cimetière du Mont-Saint-Michel. L'Eglise diocésaine de Coutances et Avranches invite à la prière pour le père André. Elle rend grâce pour son ministère et son dévouement au service de l'Église du Christ. Elle remercie tous ceux et celles, les membres de sa famille, ses amis, paroissiens et pèlerins, qui l'ont accompagné dans sa maladie ces derniers mois.