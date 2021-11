Hérouville-Saint-Clair. Du 2 au 5 juillet à Beauregard, il y en aura pour toutes les générations

Le festival Beauregard a dévoilé le nom de ceux qui agiteront sa 12e édition à Hérouville-Saint-Clair. Le jeudi 2 juillet, rap tricolore et belge seront à l'honneur avec Nekfeu et Hamza & SCH. La pop rafraîchissante de Metronomy, le truculent Philippe Katerine et le roi de l'électro Martin Solveig feront danser le parc. Le vendredi 3 juillet, les nostalgiques du ska se déhancheront sur Madness et ceux du punk rock replongeront quelques années en arrière avec Sum 41. Les frangins de PNL déverseront leur flow et les rockeurs de Last Train leurs riffs. Le samedi 4 juillet, place à Catherine Ringer et Roger Hodgson, voix des Rita Mitsouko et de Supertramp. Ninho et Caballero & JeanJass maintiendront le cap du rap, Archive et Bertrand Belin viendront emplir les festivaliers. Enfin, le dimanche 5 juillet finira en apothéose avec Massive Attack et Nada Surf, deux incontournables des 90's, mais aussi le grand M, les sonorités africaines de Fatoumata Diawara ou les rappeurs Niska et Lorenzo. Toute la programmation sur tendanceouest.com.

Jeudi 2 juillet

Nekfeu, Métronomy, Philippe Katerine, Fat White Family, Hamza&SCH, Marting Solveig, Kompromat, Annabella Hawk

Vendredi 3 juillet

Madness, PNL, The Jesus & Mary Chain, Last Train, Sum 41, Zola, The Murder Capital, Thylacine, Claptone, La Gallera Social Club

Samedi 4 juillet

Roger Hodgson (chanteur de Supertramp), Body Count avec Ice-T, Catherine Ringer (des Rita Mitsouko), Ninho, Parcels, Caballero & JeanJass, Giant Rooks, Bertrand Belin, Archive, Perturbator, The Eternal Youth

Dimanche 5 juillet

Massive Attack, Fatoumata Diawara, Niska, M, Of Monsters and Men, Nada Surf, Lorenzo, Franck Carter & the Rattlesnakes, Samba de la Muerte