Aviron. Une tête de rivièrerégionale à Caendimanche 16 février

Dimanche 16 février, le club de l'Aviron Caen organise une Tête de Rivière Régionale - comprenez par-là une course contre la montre - dont les premiers départs seront donnés le matin vers 9h et les récompenses distribuées aux alentours de 17h. De nombreux adeptes de la discipline et les têtes de gondole de plusieurs clubs régionaux devraient venir donner des coups de rames sur le canal de Caen pour l'un des premiers rendez-vous normands de 2020. Alors que la mise à l'eau des bateaux aura lieu à la Base d'Aviron caennaise, le départ des 4 000 mètres de course sera donné au niveau des quais de Blainville-sur-Orne. Ceux qui le souhaitent sont invités à suivre les embarcations à vélo le long de la voie verte.