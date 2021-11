Barneville-sur-Seine. Un séjour insolite à la Roulotte du verger, dans les boucles de la Seine

Installés à Barneville-sur-Seine dans le parc naturel des Boucles de la Seine normande, entre Rouen et Pont-Audemer, Françoise et Arnaud Billy accueillent les promeneurs et les touristes dans un cadre verdoyant. Propriétaires de trois chambres d'hôtes depuis 24 ans, le couple a décidé en 2010 d'élargir son offre avec la location d'une roulotte.

"Nous souhaitions proposer quelque chose de différent et décalé, et répondre à une demande croissante de séjours insolites, très en vogue ces dernières années, explique Françoise Billy, la gérante. Avec la roulotte, nos clients bénéficient d'un coin privilégié du jardin, très au calme avec, à leur disposition, un barbecue. Le tarif pour cette parenthèse de tranquillité est de 160 € pour deux nuitées."

Un environnement exceptionnel

Le terrain offre un panorama sur la vallée de la Seine avec vue sur le pont de Brotonne, l'Abbaye de Jumièges et les hauteurs de Rouen. Aux alentours, le territoire offre les incontournables d'un week-end nature avec la Route des fruits, les manoirs, fermes et châteaux à visiter. Non loin, pour les plus sportifs, la forêt de Brotonne offre une palette d'activités avec équitation, VTT, golf, voile, en passant par le canoë-kayak. Une palette diversifiée pour des séjours sur mesure : "Nous distinguons deux types de clientèles, nous avons les citadins, en majorité venus du Havre ou de Rouen, qui viennent chercher le calme de la campagne, et les ruraux des alentours qui souhaitent passer un week-end de visites de Rouen et Jumièges notamment", ajoute Françoise Billy. Si la nuit s'annonce trop originale au sein d'une roulotte, Françoise et Arnaud Billy proposent aussi trois chambres d'hôtes à 66 € la nuitée pour deux personnes, petit-déjeuner compris.

Rendez-vous au 517 chemin des Côtes à Barneville-sur-Seine. Tél. 02 32 56 08 87