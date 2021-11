Caen. Le Festival En Attendant l'Éclaircie illumine les jeunes talents normands

Rendre visibles des projets émergents de jeunes talents basés en Normandie. Voici l'objectif du Festival En Attendant l'Éclaircie, co-organisé par la Cité Théâtre, le Théâtre des bains douches et l'Étincelle. Celui-ci se déroulera du lundi 17 au vendredi 21 février, à La Cité Théâtre, rue de Bretagne à Caen.

En Attendant l'Éclaircie s'adresse au public et aux professionnels. Ce festival, c'est l'occasion pour tous de découvrir des propositions artistiques diverses et originales issues des mondes du théâtre, de la danse et de la musique. Tout le monde se retrouve durant une semaine intense pour vivre au rythme de la jeune création.

La compagnie Jolie Carcasse ouvrira le bal lundi 17 février à 20 heures avec son spectacle DEBRIS. Le collectif Asymptomatique interprétera ensuite Finir Chèvre mercredi 19 février à 20 heures. Puis, le collectif Poney jouera RIFT vendredi 21 février à 20 heures. À la suite de ce spectacle, l'équipe chargée de l'organisation propose un concert, suivi d'un DJ set afin de clôturer cette semaine de découverte artistique.