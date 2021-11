Étretat. Venez passer une nuit insolite à Etretat aventure

Ouvert en 2003, le parc d'activités Etretat aventure (accrobranches, saut à l'élastique…), situé aux Loges à moins de dix minutes de la célèbre station balnéaire, s'est diversifié.

Des tentes puis des cabanes

Dès 2012, il a proposé des hébergements originaux en pleine nature. "Les premiers étaient des tentes, se rappelle Christophe Neufville, le gérant. On sentait qu'il existait un intérêt pour les nuits insolites. On s'est rapidement orienté vers les familles". Un choix stratégique qui s'est révélé payant. "Accueillir des familles est en corrélation avec le parc d'activités. Elles peuvent rester plus longtemps et profiter du parc".

Confortés dans leur choix, Christophe Neufville et sa fille Cassandre se lancent dans la construction de Treecamps, des cabanes dans les arbres pour trois personnes maximum, en 2013-2014. "L'arbre passe au milieu de la cabane. Mais pas très haut pour que ça reste accessible à l'ensemble de la famille". Le parc possède également une cabane plus haute : "elle est à 12 mètres de hauteur. C'est pour un couple".

33 hébergements

En 2015, ils ont rajouté sept dômes au sol. "Au total, on propose 33 hébergements, avec des chambres et chalets en plus". Ces hébergements marchent si bien que c'est devenu l'activité principale du site. Non équipés de chauffage, ces logements sont ouverts à la réservation du 1er avril au 11 novembre. Les réservations se font principalement par Internet. Fin janvier, Christophe Neufville avait déjà des réservations pour le printemps et pour les longs week-ends de mai et juin avec les jours fériés. Mais il observe de plus en plus des réservations de dernière minute. Pour une nuit, il faut prévoir entre 75 et 99 euros selon le modèle et la période de la saison.

Plus d'informations sur etretat-aventure.fr