Caen. Une nouvelle agence de chasseurs de têtes

L'agence Domino est spécialisée dans le recrutement, le conseil et la gestion des professionnels. Elle se différencie des agences d'intérim avec l'ambition d'être "chasseur de talents". Zacharia, Sandrine et Sarah gèrent, à eux trois, la première agence calvadosienne à Caen, chacun dans leur domaine d'activité : transport, logistique, BTP, bureau d'études, mais aussi le milieu médico-social, le handicap et la protection de l'enfance. Pour toute question, vous pouvez les joindre à l'adresse missionscaen@dominointerim.com.