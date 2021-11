Formule 1. La Normandie au sommet du sport auto

Dans un mois tout pile, le dimanche 15 mars, les yeux de millions de spectateurs et passionnés de sport automobile seront tournés vers l'Australie pour l'ouverture du championnat du monde 2020 de Formule 1. Et parmi les 20 plus grands pilotes de la planète, deux sont Normands : Pierre Gasly, le Seinomarin, et Esteban Ocon, l'Eurois. Avant de plonger à nouveau dans le grand cirque qu'est la F1, Pierre Gasly a livré ses attentes sur cette troisième saison, au plus haut niveau pour lui, à nouveau chez Toro Rosso après une expérience difficile chez Red Bull : "J'ai beaucoup appris. À moi maintenant de faire en sorte d'en retenir les leçons." La saison 2019 derrière, place à un nouveau challenge : "Pour l'heure, on ne connaît trop notre niveau, mais l'équipe est très motivée pour faire de super résultats."

"Être dans la meilleure voiture possible"

Ces résultats, ils seront forcément conditionnés par la performance et le développement de l'écurie sœur de la grande Red Bull. Si Toro Rosso doit se soumettre à sa condition de "réserve", la motivation du Team reste la clé : "Il y a une vraie énergie, une vraie dynamique entre nous tous", assure Pierre Gasly, "le but est de rentrer dans le Top 5 au championnat des constructeurs." Toujours aussi ému à l'évocation du début de saison, Pierre Gasly connaît les sacrifices à faire pour en arriver à ce sommet du pilotage mondial : "C'est toujours une émotion folle. Comme quand l'an dernier j'ai fait mon premier podium, le sentiment était absolu." Un podium qui ne demande qu'à avoir des suivants. Plus largement, Pierre Gasly a son idée derrière la tête : "J'ai encore des années de contrat chez Red Bull, l'objectif pour moi est d'être dans la meilleure voiture possible." Le message est passé, le Normand ne sera pas sur la grille pour faire de la figuration.