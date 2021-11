Restaurant. Cuisine méditerranéenne à la Sangria

C'est un véritable voyage en terres méditerranéennes que propose La Sangria. Les couleurs chaudes et les différents objets qui ornent les murs vous plongent directement dans cette ambiance ensoleillée. Des objets rapportés des multiples voyages à Alicante en Espagne, le berceau de cette famille qui a ensuite vécu en Algérie française, avant d'être rapatriée en 1962 en Normandie. "On était dans le cirque en Algérie", se souvient Luc Cerdan, qui tient le restaurant de son père et y travaille désormais avec ses enfants. "C'est en vacances à Alicante qu'on a vu un type avec un brasero qui faisait des grillades. C'est la première fois qu'on a goûté la sangria." L'idée a ensuite fait son bout de chemin, jusqu'à l'ouverture du restaurant en 1968, sur le plateau, dans une ancienne cidrerie. "On faisait de la cuisine sur le pouce pour les étudiants avec un petit budget", explique Pauline Cerdan, embarquée elle aussi dans l'affaire familiale.

De la paella au couscous

Les choses se sont petit à petit développées, professionnalisées, et le restaurant s'est agrandi pour offrir une centaine de places et une terrasse pour 70 à 80 couverts aux beaux jours. L'esprit, en revanche, est resté le même. Une sangria en accueil, un large choix de belles grillades, de la paella à la demande et même du couscous. "On est des pieds-noirs d'Algérie. C'est la recette de mon arrière-grand-mère", explique Pauline. En formule du midi, je m'attaque à la spécialité de la maison : un plateau de fruits de mer cuits à la plancha. Moules, encornets, gambas et langoustines fraîches sont servis avec du riz cuit dans des épices. Une cuisson parfaite et un vrai délice, notamment grâce à la sauce maison : huile, vin blanc, ail, fenouil et un peu d'anisette. Une classique et maîtrisée panna cotta avec son coulis de fruit rouge finit de combler mon appétit. La note reste à 17,90 €. Une adresse à recommander, qui propose encore davantage le soir ou en vente à emporter.

Pratique. 865 rue des Canadiens à Bois-Guillaume. Ouvert du mercredi au dimanche midi. Tel : 02 35 88 64 76