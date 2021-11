Caen. La ville classée troisième grande ville cyclable en France

Encore une bonne nouvelle pour la ville de Caen ! Après sa huitième place au palmarès des villes vertes de France, Caen est classée troisième ville cyclable des communes de 100 000 à 200 000 habitants, selon la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB). Grenoble et Angers la devancent. Un baromètre, basé sur cinq critères que sont le ressenti général, la sécurité, le confort, l'importance du vélo et le stationnement et les services, a notamment permis de montrer qu'il est facile de louer un vélo à Caen et de trouver un magasin de réparation, notamment avec la Maison du vélo. L'enquête a été réalisée au niveau national, auprès de 184 484 personnes en France, dont 1 115 usagers pour la ville de Caen.