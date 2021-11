Football. Le Havre-Caen : la suprématie régionale en jeu

Depuis le 30 août, la Normandie est Ciel et Marine. En tout cas, ce jour-là, les footballeurs du Havre avaient infligé une leçon de réalisme à leurs voisins caennais, au stade d'Ornano. Mais depuis ce 3-0, les choses ont changé. L'entraîneur portugais Rui Almeida n'a pas fini l'année sur le banc du SMC à cause des résultats sportifs de son équipe. Son successeur Pascal Dupraz a permis aux Caennais de reprendre confiance et de remonter à la 13e place de ligue 2.

Autre point à prendre en compte : Tino Kadéwéré, l'homme du match à l'aller, avec une réalisation et une passe décisive, est forfait pour le match du vendredi 7 février, au stade Océane, à cause d'une blessure. Également buteur le 30 août, Jamal Thiaré, gêné au pied, pourrait ne pas fouler la pelouse face à Malherbe. Des incertitudes aussi autour de Barnabas Bese (cheville) et d'Eric Junior Dina-Ebimbe (genou). Ce qui est certain, ce sont les absences des milieux de terrain Pape Gueye et Jean-Pascal Fontaine, suspendus pour le derby. "C'est un cas particulier, mais nous allons être ambitieux. Il faut se tourner vers ce qui vient et être déterminés. Pas question d'être découragés", répond l'entraîneur Paul Le Guen, habitué aux derbys et aux rencontres à enjeux en tant que coach avec des Lyon VS Saint-Etienne et des PSG VS OM.