Le Havre. Coronavirus : le HAC prend acte des récentes décisions

En foot, le Havre prend acte des différentes décisions prises par le ministre de la Santé concernant les manifestations sportives et les huis clos décidés par les préfectures. En attendant de recevoir les informations de la Préfecture de Seine-Maritime, précisant les modalités d'organisation des matchs au Stade Océane, le Havre Athletic Club a décidé de suspendre la vente de billets pour la prochaine rencontre, HAC-Valenciennes, du vendredi 20 mars. Dès réception de ces précisions, le HAC communiquera vers ses supporters, ses abonnés et ses partenaires pour leur apporter plus d'informations.