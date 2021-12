Football. Le Havre veut sortir de la crise de résultats et se relancer

Le Havre peut-il encore croire à la montée en Ligue 1 ? Mathématiquement, c'est encore possible. Il reste douze matchs à disputer avant la fin de la saison et donc 36 points à prendre. Une victoire, le vendredi 28 février à Châteauroux, permettrait aux joueurs du HAC, désormais 7es à 6 points du top 5, de se relancer après deux défaites de suite contre le Paris FC et Orléans. On espère que Tino Kadéwéré, meilleur buteur de Ligue 2 avec 18 réalisations, sera aligné ce vendredi. Il a repris l'entraînement cette semaine avec le groupe après une blessure. Ce déplacement n'a rien de réjouissant. Les Berrichons restent sur deux victoires consécutives et ils n'ont plus perdu à domicile face au HAC depuis 1985 en championnat.