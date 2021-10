Caen. Mort de Nabil : un tir dans le dos, quasiment à bout portant

À Caen, l'enquête se poursuit après la mort d'un homme de 18 ans dans le quartier de la Pierre-Heuzé, le vendredi 24 janvier. Les premières investigations confirment qu'il a été victime d'un tir par arme à feu en bas du dos, à bout portant. Ces premiers éléments devraient être confirmés par l'autopsie, prévue le mercredi 29 janvier. "Les nombreuses auditions et l'exploitation d'indices ont permis d'avancer sur l'identité des deux auteurs présumés, indique Carole Etienne, procureure de la République, ils sont toujours en fuite et activement recherchés." Des mandats de recherche ont été émis à leur encontre. Le motif du meurtre doit, lui, encore être éclairci. Nabil, la victime, est le troisième jeune homme à être tué brutalement dans l'agglomération, après Théo mort par arme à feu à Hérouville-Saint-Clair en mai, et un jeune Manchois poignardé mortellement en novembre, déjà à la Pierre-Heuzé. "Aucun lien ne s'impose d'emblée entre ces affaires", poursuit Carole Etienne, qui remarque que ces faits sont cependant "révélateurs d'un contexte de banalisation de la détention d'armes".

Une marche blanche sera organisée le dimanche 2 février à 14 heures, dans le quartier, pour rendre hommage à Nabil.