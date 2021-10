Le Havre. Le Club HAC du mardi 28 janvier 2020 est disponible

Retrouvez le Club HAC du mardi 28 janvier 2020 où, autour de Sylvain Letouzé, Johan "Coach" Gallon et Cyril Capron sont revenus sur le début d'année 2020 parfait des Ciel et Marine, l'éclosion de jeunes tels Loïc Badé ou encore l'avant choc face à Lens. Menu copieux avec, vous allez l'entendre, un Paul Le Guen qui pose de plus en plus sa patte sur le groupe et sur le club normand.

L'émission Club HAC est à écouter ici.