Coupe de France. Les derniers mots de Johan Gallon avant Granville-Marseille

C'est LE match de l'année qui va permettre au stade d'Ornano de Caen de faire le plein mais il ne concerne pas le Stade Malherbe habituel locataire. Cette fois, c'est l'US Granville (Nationale 2) qui va être le chouchou du public lors de la réception de l'Olympique de Marseille (Ligue 1).

Depuis l'hôtel où ils résident avant de prendre la route pour le stade d'Ornano, Johan Gallon a réservé sa dernière interview à Tendance Ouest.

La ferveur populaire, l'entrée dans d'Ornano mais aussi de nombreuses émotions à gérer et un espoir fou d'un miracle à entretenir le plus longtemps possible, retrouvez les derniers mots de l'entraîneur Granvillais.

US Granville (N2)- O.Marseille (L1), 16e de finale de Coupe de France à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest, vendredi 17 janvier 2020 à partir de 20h55.