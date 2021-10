Rouen. Municipales : Marine Caron dévoile ses priorités

La benjamine de la campagne des municipales à Rouen, a précisé son projet mercredi 15 janvier et les premiers axes d'un programme qu'elle révélera dans son intégralité "d'ici la fin du mois". Un programme construit avec une équipe, que l'élue centriste au Département de Seine-Maritime, présente comme composée "d'hommes et de femmes de toutes les sensibilités politiques". Une liste citoyenne, comme l'ensemble de ses concurrents, à la différence près qu'elle est la seule élue d'une liste qui propose un renouvellement complet. "C'est une véritable alternance, un renouveau, que je compte incarner pour les Rouennaises et les Rouennais", dit-elle comme un clin d'œil à ses proches politiques, désormais concurrents, comme Jean-François Bures, son binôme au Département.

Son programme, Marine Caron le détaille autour d'un mot-clé qu'elle décline dans toutes ses mesures : la proximité. L'élue propose par exemple la mise en place de "pilotes de quartier", qui deviendraient les référents de la population pour faire remonter efficacement les difficultés, sur l'état de la voirie ou la propreté notamment. Sur l'aspect écologique, la liste Ensemble pour Rouen, propose davantage de nature en ville avec la création de nouveaux parcs urbains, "par exemple sur le niveau extérieur du parking de la cathédrale, qui est sous-exploité", une réflexion sur l'écopâturage ou encore un grand plan vélo ambitieux, dont les contours exacts restent à préciser. Des week-ends vélos-piétons en centre-ville, sans voiture donc, sont imaginés, "plusieurs fois par an".

Une grande fête de la Seine

L'équipe note également un "sentiment d'insécurité grandissant" en ville et propose de doubler les effectifs de la police municipale, pour passer donc à 106 agents, sans pour l'heure détailler le coût que représenterait la mesure en masse salariale ou en investissement dans le matériel.

Sur le plan culturel, Marine Caron propose le renforcement d'événements existants comme les Terrasses de jeudi, la fête du Ventre ou la Grande braderie, qu'elle souhaite voir investir davantage la rive gauche ou les Hauts de Rouen. L'élue imagine aussi déjà une nouvelle série d'événements, comme un festival de littérature contemporaine à la médiathèque Grammont, une biennale d'art contemporain ou encore une grande fête de la Seine sur une semaine autour des 24h motonautiques. "Ce serait un temps de fête avec des activités culturelles, des activités sportives sur le modèle des courses Oxford Cambridge, mais aussi un temps de réflexion et de conférence sur le domaine industrialo-portuaire".