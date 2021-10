Caen. L'opposition crée un "shadow cabinet"

A l'occasion de l'installation du conseil municipal de Caen, samedi 23 mai, le premier groupe d'opposition, Caen Ecologiste et Citoyenne, a annoncé la création d'un "shadow cabinet". Ce "cabinet de l'ombre" s'inspire de ce qui se fait au Royaume-Uni où il existe un cabinet composé des députés de l'opposition, alternatif à celui du gouvernement britannique. Les huit élus qui le composent seront chacun chargés de suivre l'action de la municipalité sur diverses thématiques (urbanisme, éducation, affaires sociales...). "Nous serons à la fois force de proposition et actifs dans le contrôle de l'action de l'exécutif local", affirme Rudy L'Orphelin, tête de liste Caen Ecologiste et Citoyenne, lors du scrutin du 15 mars.

A ses côtés dans ce groupe : Alexandra Beldjoudi, Francis Joly, Béatrice Hovnanian, Xavier Le Coutour, Laurence Maunoury, Lilian Bellet, Céline Pain.