Cabrel reprend Dylan dans un nouveau disque

Le chanteur français n'a jamais caché son admiration pour Bob Dylan, véritable inspiration depuis son adolescence et sa découverte de Like a Rolling Stone.



Ce n'est pas la première fois que Francis Cabrel reprend des chansons Bob Dylan. Il avait déjà adapté Shelter from the Storm (S'abriter de l'orage) dans son album Les Beaux dégâts et She Belongs To Me (Elle m'appartient) dans Des roses et des orties.



La sortie de Vise le ciel est prévue pour le 22 octobre.



Playlist : Comme une femme - Quinn l'esquimau - D'en haut de la tour du guet - Je te veux - On ne va nulle part - Un simple coup du sort - La dignité - Il faudra que tu serves quelqu'un - Tout se finit là, bebe bleu - L'histoire d'Hollis Brown - Comme Blind Willie Mc Tell - Lily, Rosemary et le valet de coeur.