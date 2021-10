Calvados. À Caen : nouvelle candidate à droite, nouvelles alliances à gauche

Le Rassemblement national sort du bois

Le parti de Marine Le Pen a investi la conseillère régionale Isabelle Gilbert, mère au foyer de 55 ans, pour conduire une liste à Caen aux municipales des dimanches 15 et 22 mars. La sécurité sera l'un des axes de campagne. "Dans certains quartiers, il y a un sentiment d'insécurité, des incivilités, estime la candidate, qui cite après quelques instants d'hésitation la Guérinière, le Chemin-Vert, la Grâce-de-Dieu, il faut augmenter le nombre de policiers municipaux, mieux les former." Isabelle Gilbert pointe aussi du doigt "les squats avec des migrants illégaux". La candidate défend "le localisme" pour les cantines, les zones bleues pour le stationnement, les campagnes de stérilisation de chats errants - "j'en ai cinq chez moi". Isabelle Gilbert pense pouvoir obtenir au moins 12-13 % des voix. "Le maire sortant fait une erreur en ouvrant sa liste à En Marche, il cautionne la politique du gouvernement."

Mariage à gauche autour des transports

Tête de liste du Parti socialiste à Caen, Gilles Déterville pourra compter sur le soutien de la Gauche républicaine et socialiste et de Génération.s. La mesure phare qui les rassemble ? La gratuité des transports en commun à tout âge et sans conditions de ressources. "Une mesure environnementale et sociale. Ce n'est pas un caprice, affirme Gilles Déterville, nous apporterons des garanties pour la financer." Si ça roule avec le PS, la proposition a, en revanche, été un frein à une alliance avec le Rassemblement écologiste et citoyen, pour Bastien Recher, chef de file local du mouvement fondé par Benoît Hamon. "Ils n'ont pas souhaité la défendre. Mais nous tendons la main à d'autres forces de gauche comme la France insoumise, le Parti communiste, les radicaux… pour porter un programme écologiste et vraiment ancré à gauche."