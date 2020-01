Caen. Le Parti socialiste rejoint par Génération.s pour les municipales

Tête de liste du Parti socialiste à Caen pour les élections municipales des dimanches 15 et 22 mars, Gilles Déterville est rejoint le mercredi 8 janvier par deux autres formations de gauche. Il s'agit de la Gauche républicaine et socialiste (GRS) et de Génération.s, mouvement fondé par Benoît Hamon. C'est notamment une mesure phare, la gratuité des transports en commun, sans condition d'âge ou de ressources, qui les rassemble. "Elle est à l'interface de deux problématiques : environnementale et sociale, estime Gilles Déterville, et nous apporterons des garanties pour la financer. Des projets similaires sont proposés à Montpellier ou Nancy, ce n'est pas un caprice.". La proposition a cependant été un frein à une alliance avec le Rassemblement écologiste et citoyen, qui n'a pas souhaité porter cette mesure, selon Bastien Recher, chef de file de Génération.s. "Mais nous tendons la main à d'autres forces de gauche comme la France insoumise, le Parti communiste, les radicaux… Pour porter un programme écologiste et ancré à gauche."

LA LISTE CAEN AU COEUR a été lancée cet après midi.

Une liste qui rassemble la gauche et l'Ecologie et qui portera la gratuité des transports en commun lors des municipales de mars à #Caen. pic.twitter.com/saU1rsvQIs — Gilles DETERVILLE (@Detervillecaen) January 8, 2020

Parmi les autres mesures programmatiques que portera cette liste, il y a également la mise en place d'un "bouclier social" pour accompagner les jeunes de 18 à 25 ans qui ne bénéficient d'aucune prestation sociale. La possibilité de mettre en place un référendum d'initiative communale est également évoquée par les nouveaux alliés.

Les nouveaux alliés espèrent présenter leur liste, Caen au Cœur, début février.