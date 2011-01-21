Il est donc pénalisé alors qu'il n'y avait absolument pas faute sur l'action qui a conduit à son expulsion. Mais les instances du football ne semble pas vouloir reconnaître les erreurs de leurs arbitres.
Malherbe : Heurtaux ne prend qu'un match
La sanction est tombée. Comme prévu, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a suspendu le défenseur caennais, Thomas Heurtaux pour le match contre Lens de ce week-end. Il est ainsi sanctionné pour son carton rouge reçu contre Brest.
Publié le 21/01/2011 à 12h34 - Par Victor Virette
