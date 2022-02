500 buts pour Malherbe en Ligue 1

Alors que Malherbe a disputé 466 matchs en Ligue 1 pour l'instant, il ne s'est imposé qu'à 140 reprises, pour 133 matchs nul et 193 défaites. Si Malherbe a inscrit 500 buts, il en a aussi encaissé 626, soit un différenciel négatif de 126 réalisations. A titre indicatif, Marseille est l'équipe qui a inscrit le plus de but dans l'histoire de la Ligue 1, avec 3 534 réalisations. L'OM effectue actuellement sa 62e saison en L1.