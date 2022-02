Caen. [EXCLU] FOOTBALL (Ligue 1) : Face à face sous haute tension entre Patrice Garande et les supporters du SM Caen ! 

C'est en exclusivité dans votre émission Tendance Sports de ce dimanche 19 février 2017, que sont sortis les moments les plus rugueux du face à face qui a vu Patrice GARANDE s'opposer aux supporters caennais du MALHERBE NORMANDY KOP après la défaite face à Lille (0-1), au sortir du parking de d'Ornano, samedi 18 février 2017. L'analyse de cette chaude fin de soirée en compagnie de Maxence Gorregues (Tendance Ouest) et Julien Mahieu (So Foot).

De la sortie de la conférence de presse au départ du coach malherbiste au volant de sa voiture, revivez les dix minutes les plus tendues de ces cinq dernières années entre Patrice Garande et les supporters du SM CAEN.

Tendez l'oreille...

SM Caen : Garande face aux supporters, c'est chaud ! Impossible de lire le son.

Ce dimanche soir et après avoir rencontré les joueurs dans la journée, le Malherbe Normandy Kop a paru un communiqué où il appelle à "l'union sacrée entre joueurs et supporters". Aucune trace du staff, ni des dirigeants dans cet appel.

