Fortunes diverses pour les Malherbistes de la saison passée

Dix joueurs ont quitté les rangs du Stade Malherbe à l'intersaison, soit sous forme de prêt (Damien Marcq et Riffi Mandanda, qui étaient déjà prêtés), soit sous forme de transfert définitif. Alexis Thébaux et Romain Hamouma sont toujours titulaires en Ligue 1. Le premier garde les cages de Brest, dixième du classement. Le second a marqué deux buts et délivré une passe décisive avec Saint-Etienne.

L'ancien meneur de jeu caennais, Benjamin Nivet se retrouve lui dans une position délicate. Titulaire au cours des sept première journées de Ligue 1 avec Troyes, il n'a pu empêcher son équipe d'hériter de la place de lanterne rouge. L'ESTAC n'a pas encore signé la moindre victoire en championnat cette saison, alors que Benjamin Nivet a signé un but et une passe décisive.

Sur le banc

Frédéric Bulot, qui découvre le championnat belge, n'est pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Son équipe est mal en point au classement. De son côté, Pierre-Alain Frau, en revanche, réalise une bonne entame avec son club qatari d'Al Wakra. Il a inscrit deux buts en trois matchs.

Indispensable avec le Stade Malherbe la saison dernière, Thomas Heurtaux est cantonné au banc en Italie. Il n'a joué qu'un match avec l'Udinese. Quant à M'Baye Niang qui l'a rejoint dans le Calcio, il n'a également fait qu'une seule apparition avec son nouveau club, le Milan AC.