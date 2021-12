SM Caen : Malherbe au sommet de la Ligue 1 !

L'entrée en matière est surprenante. Alors que l'on attendait des Sochaliens conquérants, ce sont au contraire les Malherbistes qui plantent les premières banderilles. Hamouma s'échappe en premier sur un service de Frau mais son tir en angle file à droite du but de Richert (3e). Frau décide de prendre les choses en main quelques minutes plus tard mais son essai n'est pas plus efficace (12e). Ce n'est toutefois que partie remise pour les deux compères puisqu'à la 14e minute, Frau lance Hamouma qui se joue de Perquis et vient battre Richert parfaitement (14e). Le plus logiquement qui soit, les hommes de Dumas sont aux avant-postes et Sochaux ne répond pas. Esseulé en pointe, Privat se démène mais rien n'y fait pour des Doubistes sans inspiration. Au contraire, c'est le SMC qui contrôle le mieux les débats en faisant preuve d'une vraie solidité défensive. Bulot y va même de sa tentative en force mais son ballon échoue à quelques centimètres de la transversale (26e). La demi-heure de jeu passée, les calvadosiens gèrent plutôt aisément des Lionceaux plus que timides. Bulot est même à quelques millimètres cette fois de doubler la mise mais sa reprise de volée sur centre de Proment vient s'écraser sur le poteau d'un Richert battu (40e). Incontestablement, les Normands jouent à leur main et rejoignent les vestiaire et la pause avec une unité d'avance sans qu'il n'y ait à redire.

Frau signe sa 300e...

Les premiers instants de seconde période sont rythmés. Les Malherbistes se mettent d'abord en évidence par Niang mais son boulet fusant sur coup franc est capté par Richert (46e). Quelques instants plus tard, Sochaux répond encore plus dangereusement mais un grand Thébaux sur sa ligne sauve son camp face au coup de tête de Privat (49e). Sochaux veut se faire pardonner sa première période manquée et appuie sur l'accélérateur. Caen courbe l'échine et repousse les vagues jaunes avec abnégation. Le plan normand est affiné avec une récupération efficace de Seube, Proment et Bulot qui cherchent immédiatement Frau et Hamouma dans les espaces. Mais les pensionnaires de Bonal sont de plus en plus pressants. Martin tente sa chance de manière enveloppée mais Thébaux bondit encore pour mettre l'international en échec (57e, 59e). Le SM Caen tient le choc et parvient à sortir de plus en plus en contre. La récompense ne tarde pas puisque dans la continuité d'un superbe sauvetage de Vandam devant Privat, Hamouma récupère le ballon et centre vers Traoré qui remise vers Frau pour une reprise gagnante et un break hyper oxygénant (67e). A 2-0, Caen gagne encore en sérénité et peut envisager désormais une première victoire de son histoire en terre doubiste. Dans le même temps, Sochaux baisse totalement pavillon et ne se projette quasiment plus vers l'avant, laissant Bulot, Hamouma et Frau évoluer à leur guise. Malherbe déroule à l'orée du dernier quart d'heure en adressant de nombreux contres et en restant placé très haut sur le pré. Il faut attendre les dernières minutes pour voir Sochaux jeter ses dernières forces dans la bataille au risque d'encaisser un 3e but. Thébaux est sauvé par sa transversale sur une tête de Perquis (80e) avant de voir un ballon contré par Vandam filer juste à droite de son but (81e). Sochaux parvient toutefois à réduire l'écart dans les ultimes secondes du temps additionnel par Boudebouz d'une volée limpide (90e+2). Insuffisant toutefois pour empêcher le Stade Malherbe de s'offrir une trois nouveaux points qui compteront forcément au bout du compte.

Sylvain Letouzé

Fiche technique :

Arbitre : M. Milot, Spectateurs : 12137

Avertissement : Caen : Vandam (37e)

SOCHAUX : Richert, Corchia, Carlao (Peybernes 29e), Nogueira (Mikari 71e), Sauget, Anin, Boudebouz, Martin, Roudet (Butin 53e), Privat, entr : M. Bazdarevic

CAEN : Thébaux, Vandam, Sorbon, Heurtaux, Raineau, Seube (cap), Proment (Marcq 88e), Hamouma, Bulot (Nivet 79e), Frau, Niang (Traoré 62e), entr : F. Dumas

Buts : Sochaux : Boudebouz (90e+3), Caen : Hamouma (14e) et Frau (67e)

