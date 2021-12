SM Caen : les champions de France à d'Ornano !

Sans pression, le SM Caen va tenter de s'offrir un LOSC qui mord la poussière en ce début de saison. Mais pour éviter toute mauvaise surprise, Franck Dumas a mis les points sur les « i ». En baroudeur de la L1, le manager normand sait parfaitement que l'équilibre le plus instable d'un groupe est à chercher quand ce dernier va très bien, comme en ce moment pour Caen. Hors de question donc pour Dumas de voir ses troupes se bercer d'illusions... Il n'en demeure pas moins que Lille connait des ratés à l'allumage. Un match nul à Nancy, une défaite contre Montpellier pour un seul petit point, la pression va commencer à gagner les bords de la Deûle. Et un 3e résultat « négatif » ne conviendrait certainement pas à Rudi Garcia. Alors, va-t-on voir un SM Caen joueur ce soir ? Assurément pas. Il suffit juste de se référer aux résultats des « rouge et bleu » contre Lille l'an passé. Trois matchs, trois défaites, 12 buts encaissés, 4 inscrits, la balance est nettement en faveur des Dogues nordistes. Attendre et appliquer la toujours efficace stratégie de contre ? Peut-être bien oui, mais à la condition expresse d'une solidité à toute épreuve. Un très bon test en somme pour un SM Caen qui pourrait en cas de nouvelle victoire ce soir, creuser un écart déjà important avec la zone de relégation. Car c'est toujours bien de lutte pour le maintien dont on parle le plus sur les bords de Venoix...

