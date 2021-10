Prévisions météo Normandie : dimanche 19 août, encore chaud

Dimanche 19 août :

Le matin, le soleil dominera dans le département de l'Orne avec des températures de 15°, au lever du jour à 34° en fin de matinée.

Sur les départements du Calvados et de la Manche, dimanche matin, quelques éclaircies généreuses, mais les nuages devraient être présents. Températures, de 16° à 30° à Caen. L'ouest de la Manche (côtes de Granville-Avranches) devraient être épargnées par les nuages.

L'après-midi, quelques éclaircies et quelques nuages pour tout le monde, sauf la côte ouest qui ne devrait avoir que... le soleil ! Températures très positives et supérieurs à 30° pour l'ensemble du territoire (sauf Cherbourg, autour de 25°) d'Alençon (la plus chaude avec 34°) à Caen en passant par Avranches, Granville, Coutances, Saint-Lô et Flers.

Lundi 20 août :

Le temps sera variable avec un soleil voilé sur toute la région et des températures qui retomberont sous la barre des 30°.

Bon dimanche à tous.