Coupe de France. FC Rouen- Angers : Les Diables Rouges veulent un nouvel exploit ! 

Le stade Robert-Diochon en gronde encore. Deux semaines après avoir littéralement fait exploser le FC Metz en 32e de finale de la Coupe de France, le FC Rouen se frotte à nouveau à l'élite ce dimanche 19 janvier 2020 à partir de 17h15 avec la réception du Angers SCO, cette fois pour le compte des 16e de finale. Un match qu'attendent tous les supporters du FCR mais aussi David Giguel, le coach Rouennais. Avec une question, ses Diables Rouges peuvent-ils renouveler l'exploit et se diriger ainsi vers les 8e de finales ? Car si Metz ne fait pas partie des cadors de Ligue 1, David Giguel et sa troupe s'attaquent cette fois à un autre morceau. Solides et sérieux, les joueurs d'Angers ont réalisé un bon début de saison en championnat, l'un des meilleurs depuis qu'ils sont remontés dans l'élite du football français, en 2015. Ils se classent actuellement à la 8e position et comptent 28 points en 19 journée de championnat. Prometteur pour une équipe qui est généralement plus performante sur sa deuxième moitié de saison. À Rouen, les joueurs de Stéphane Moulin, joueront leur premier 16e de finale depuis 2017 eux qui ont fait de la Coupe un vrai objectif. De leur côté, les Diables Rouges abordent cette rencontre en toute sérénité. Poussés par leur public, les Rouennais enchaînent les succès. Depuis le début de cette saison, les joueurs du Football Club de Rouen ont signé 13 victoires, 4 nuls pour une seule petite défaite. Leader du championnat de National 2 alors qu'ils ont été promus il y a seulement quelques mois, ils emportent tout sur leur passage. David Giguel peut compter sur un effectif souder et travailleur, mais malgré tout, le coach des Seino-Marins reste sur ses gardes, la partie est loin d'être gagnée.

"Des supporters fantastiques"

Pour battre une équipe d'élite alors qu'on évolue en 4e division, tous les ingrédients doivent être réunis. "On va de nouveau affronter une équipe de Ligue 1, je les ai vus jouer souvent, ils ont gagné à Dieppe, c'est une équipe qui est très très difficile à manœuvrer avec un excellent coach" analyse le cornac local, "ils sont bons en attaque rapide, ils sont bons en attaque placée, ils sont très très bons sur les coups de pied arrêtés, c'est comme ça qu'ils ont ouvert le score à Dieppe et leur sérieux leur a permis de se qualifier". Une fois encore, la partie sera jouée dans une formidable ambiance avec encore 8 000 supporters à pousser les Rouennais, de quoi donner de l'allant : "une nouvelle fois on voudra faire bonne figue devant nos supporteurs qui sont vraiment fantastiques". À Burel et les siens de l'être sur le terrain pour continuer de rêver.