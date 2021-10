TV : les nouvelles séries de Canal +

L'arrivée du très attendu Homeland, le 13 septembre prochain, sonnera la rentrée des séries étrangères sur Canal+. Outre le thriller mené par Claire Danes, les abonnés découvriront le même mois la suite des Piliers de la terre, adapté du roman Un monde sans fin de Ken Follett, et le remake américain de Prime Suspect, lancé en novembre.



Succès de HBO et du téléchargement illégal, Games of Thrones fera son apparition en janvier prochain, avant d'être proposé en clair sur Direct 8. 2013 sera également l'année où les téléspectateurs pourront jeter un oeil à Scandal, dernière création de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy).



Canal+ fait de la place pour ses nouveautés originales et des séries anglaises



Après Borgia ou Platane en 2011, la chaîne cryptée offrira de nouvelles créations originales. Dès septembre, Les Revenants hanteront l'antenne, suivis en janvier par Les Anonymes et Le Vol des cigognes, adaptation du roman de Jean-Christophe Grangé.



De son marché en Angleterre, Canal+ a rapporté le drama policier Case Sensitive, la mini-série Inside Men et Hit and Miss, avec Chloe Sevigny dans le rôle d'un tueur à gages transexuel.



"Mad Men", "Dexter" et "Borgia", de retour cette saison



Les inconditionnels retrouveront en outre leurs habitudes de sérievores avec le retour des Simpson (23e saison dès septembre), The Big C (2e saison en octobre), Mad Men (5e en novembre) et Shameless, dont la 2e salve débutera avant la fin 2012. En mars 2013, Dexter dévoilera sa 7e saison, suivi par Nurse Jackie (4e saison) et Weeds avec sa 7e salve.



Le calendrier français sera marqué par la 4e saison d'Engrenages, dès le 3 septembre, la suite de XIII en octobre et les 2e saison de Borgia et Maison close, en janvier.