Le calendrier 2012-2013 des séries américaines

Pas facile d'être une nouveauté à la télévision américaine. L'année dernière, sur les 35 séries arrêtées, 28 avaient été fraîchement lancées.



Cette saison, Elementary, The Following, Go On, Hannibal, The Carrie Diaries, Revolution devront trouver leur marque et cohabiter avec les vétérans du PAF que sont NCIS, Mon oncle Charlie ou Grey's Anatomy.



Mardi 11 septembre



Go On, nouveauté (NBC)

The New Normal, nouveauté (NBC)

Parenthood, saison 4 (NBC)

Sons of Anarchy, saison 5 (FX)



Mercredi 12 septembre



Guy With Kids, nouveauté (NBC)



Jeudi 13 septembre



Glee, saison 4 (Fox)



Vendredi 14 septembre



Grimm, saison 2 (NBC)



Dimanche 16 septembre



Boardwalk Empire, saison 3 (HBO)



Lundi 17 septembre



Bones, saison 8 (Fox)

Revolution, nouveauté (NBC)



Jeudi 20 septembre



Up All Night, saison 2 (NBC)

The Office, saison 9 (NBC)

Parks and Recration, saison 5 (NBC)



Vendredi 21 septembre



Haven, saison 3 (SyFy)



Dimanche 23 septembre



Treme, saison 3 (HBO)



Lundi 24 septembre



How I Met Your Mother, saison 8 (CBS)

Partners, nouveauté (CBS)

2 Broke Girls, saison 2 (CBS)

Mike & Molly, saison 3 (CBS)

Hawaii Five-o, saison 3 (CBS)

Castle, saison 5 (ABC)



Mardi 25 septembre



NCIS, saison 10 (Fox)

New Girl, saison 2 (Fox)

Ben and Kate, nouveauté (Fox)

NCIS : Los Angeles, saison 4 (Fox)

Vegas, nouveauté (CBS)

Private Practice, saison 6 (ABC)



Mercredi 26 septembre



Animal Practice, nouveauté (NBC)

New York unité spéciale, saison 14 (NBC)

The Middle, saison 4 (ABC)

Modern Family, saison 4 (ABC)

Esprits criminels, saison 8 (CBS)

Les Experts, saison 13 (CBS)

South Park, suite de la saison 16 (Comedy Central)



Jeudi 27 septembre



The Big Bang Theory, saison 6 (CBS)

Mon oncle Charlie, saison 10 (CBS)

Person of Interest, saison 2 (CBS)

Elementary, nouveauté (CBS)

Grey's Anatomy, saison 9 (ABC)

Last Resort, nouveauté (ABC)

Scandal, saison 2 (ABC)



Vendredi 28 septembre



Fringe, saison 5, (Fox)

Les Experts Manhattan, saison 9 (CBS)

Blue Bloods, saison 3 (CBS)

Made in Jersey, nouveauté (CBS)



Dimanche 30 septembre



Les Simpson, saison 24 (Fox)

Bob's Burgers, saison 3 (Fox)

Les Griffin, saison 11 (Fox)

American Dad, saison 8 (Fox)

The Good Wife, saison (CBS)

Mentalist, saison 5 (CBS)

Once Upon a Time, saison 2 (ABC)

666 Park Avenue, nouveauté (ABC)

Revenge, saison 2 (ABC)

Dexter, saison 7 (Showtime)

Homeland, saison 2 (Showtime)



Mardi 2 octobre



Hart of Dixie, saison 2 (CW)

Raising Hope, saison 3 (Fox)



Mercredi 3 octobre



The Neighbors, nouveauté (ABC)

Supernatural, saison 8 (CW)



Jeudi 4 octobre



30 Rock, saison 7 (NBC)



Dimanche 7 octobre



The Cleveland Show, saison 4 (Fox)



Lundi 8 octobre



Gossip Girl, saison 6 (CW)

90210, saison 5 (CW)



Mercredi 10 octobre



Chicago Fire, nouveauté (NBC)

Nashville, nouveauté (ABC)

Arrow, nouveauté (CW)



Jeudi 11 octobre



Vampire Diaries, saison 4 (CW)

Beauty and the Beast, nouveauté (CW)



Dimanche 14 octobre



The Walkind Dead, saison 3 (AMC)



Mardi 16 octobre



Emily Owens, M.D, nouveauté (CW)



Mercredi 17 octobre



Suburgatory, saison 2 (ABC)

American Horror Story, saison 2 (FX)



Vendredi 19 octobre



Whitney, saison 2 (NBC)

Community, saison 4 (NBC)

Nikita, saison 3 (CW)



Mardi 23 octobre



Happy Endings, saison 3 (ABC)

Don't Trust the B.... in Apartment 23, saison 2 (ABC)



Vendredi 26 octobre



Touch, saison 2 (Fox)



Vendredi 2 novembre



Last Man Standing, saison 2 (ABC)

Malibu Country, nouveauté (ABC)



En 2013



ABC

Body of Proof, saison 3

Family Tools, nouveauté

Mistresses, nouveauté

Red Widow, nouveauté

Zero Hour, nouveauté

How To Live With Your Parents For The Rest of Your Life, nouveauté



AMC

Mad Men, saison 6

Breaking Bad, saison 5 (suite et fin)



CBS

Friend Me, nouveauté

Golden Boy, nouveauté



Cinemax

Banshee, nouveauté



CW

The Carrie Diaries, nouveauté

Cult, nouveauté



Fox

The Following, nouveauté

The Goodwin Games, nouveauté

AxeCop, nouveauté



FX

Anger Management, saison 2



HBO

Game of Thrones, saison 3

Girls, saison 2

Veep, saison 2

True Blood, saison 6

The Newsroom, saison 2

Enlightened, saison 2



NBC

Smash, saison 2

1600 Penn, nouveauté

Do No Harm, nouveauté

Hannibal, nouveauté

Infamous, nouveauté

Next Caller, nouveauté

Save Me, nouveauté



Netflix

Arrested Development, saison 4



Showtime

House of Lies, saison 2

Californication, saison 6

Shameless, saison 3

Nurse Jackie, saison 5

The Borgias, saison 3



Starz

Spartacus, saison 3



TBS

Cougar Town, saison 3



TNT

Dallas, sasion 2

Falling Skies, saison 3

Southland, saison 5

Rizzoli & Isles, saison 4