Agé de 20 ans, Kebano a été formé au PSG et a assidûment fréquenté les Equipes de France Jeunes (29 sélections et 4 buts en U17, U18, U19 et U20).

Considéré comme l'un des éléments les plus prometteurs du centre de formation parisien, le Franco-Congolais compte huit matches en pro avec le PSG (3 en L1 ; 2 en Coupe Nationale / 1 but ; 3 en Europa League).

Source : smc.fr

Photo : neeskens-kebano.com