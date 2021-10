Avis de canicule à partir de vendredi en France

MeteoNews met en garde contre une période de canicule qui débutera à partir de vendredi

ou samedi selon les régions, d'après Frédéric Decker.

Après un pic de chaleur attendu mercredi suivi de quelques orages, une dorsale anticyclonique va rapidement se mettre en place dès vendredi entre le Maghreb et la France jusqu'au sud de la Scandinavie dans une situation de blocage, faisant ainsi remonter des masses d'air torride en provenance directe de l'Afrique du Nord.

Les thermomètres atteindront et dépasseront le seuil des 35 degrés dès vendredi du sud de la Garonne à la

Provence, avec déjà des pointes à 36/37 degrés par endroits, et 32 à 35 degrés du Poitou au Centre.

Mais la masse d'air continuera à se réchauffer ensuite !

Le week-end s'annonce caniculaire sur les trois-quarts du pays, chaud à très chaud entre la Bretagne et la frontière belge.

Les thermomètres pourront alors atteindre 35 à 37 degrés sur les Pays de la Loire, le Bassin Parisien, le sud de la Champagne, la Lorraine et l'Alsace ; 36 à 39 degrés sur la région Centre, la Bourgogne et les régions de la moitié sud. Localement, les 40 degrés pourront être atteints, voire légèrement dépassés au voisinage de la Garonne notamment.

Cette période de canicule devrait se poursuivre la semaine prochaine sur les deux-tiers sud du pays jusqu'à jeudi voire vendredi, avant une baisse du mercure envisagée au cours du dernier week-end d'août. Les thermomètres devraient alors stagner entre 33 et 40 degrés sur cette large partie méridionale du pays, alors qu'un temps moins chaud (mais bien chaud tout de même !) intéresserait la Bretagne, la Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de- Calais.

Quelques conseils pour supporter plus facilement la chaleur :

– Fermez volets et fenêtres les journées pour réduire l'entrée de la chaleur dans les maisons, tout rouvrir

une fois le soleil couché pour aérer et rafraîchir vos intérieurs.

–Ne pas s'exposer au soleil (grands risques d'insolations), boire très régulièrement tout au long de la journée pour éviter la déshydratation, brumisez-vous ou aspergez-vous d'eau si vous le pouvez pour éviter

les coups de chaud.

– Evitez les efforts physiques, prendre soin des nourrissons, des enfants et des personnes âgées

Sans atteindre les valeurs d'août 2003, la canicule à venir pourrait localement s'en approcher, surtout sur la

moitié sud. Une canicule aussi tardive est très rare. Une canicule très tardive (mais un peu moins intense que celle que nous prévoyons) s'était produite fin août-début septembre 1929. Rappelons que le record de chaleur national à battre date du 12 août 2003, et qu'il ne devrait pas être inquiété : 44,1 degrés à Saint-Christol-les-Alès et à Conqueyrac, dans le Gard. MeteoNews mettra à jour ce communiqué si besoin est.

Source METEONEWS