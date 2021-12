Toulouse (AFP). Canicule: 16 départements maintenus en vigilance orange lundi

L'épisode caniculaire se poursuivra lundi, avec 16 départements maintenues en vigilance orange, notamment en Auvergne, en Rhône-Alpes, en Corrèze, Saône-et-Loire et dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, selon Météo France. Les départements maintenus en vigilance orange-canicule sont donc: l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme,l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Corrèze, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Dans son bulletin météo de 06H00, Météo France annonce en revanche une fin de vigilance orange dans 10 départements, ceux d'Alsace (Bas-Rhin, Haut-Rhin), de France-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort), de Côte d'Or, de Meurthe-et-Moselle, Moselle et Vosges. "Sur ces départements,où il a fait encore très chaud hier (37,7°C relevés dimanche après-midi à Strasbourg, 36,9°C à Dijon), la nuit a apporté un rafraichissement", précise le bulletin. "Les températures minimales de ce matin sont généralement comprises entre 15 et 18°C tandis que les températures maximales de cet après-midi s'étageront entre 28 et 32 degrés du nord au sud." "Les températures minimales sont restées élevées sur les départements en vigilance orange-canicule",poursuit le communiqué, notant à 05 heures: 24°C à Lyon et à Montélimar, 23 °C à Macon et à Chambéry, 22°C à Saint-Etienne, 21°C à Albi et à Montauban. "Cette journée de lundi est marquée par une reprise temporaire des fortes chaleurs cet après-midi sur le Sud-Ouest, avec notamment un pic de chaleur jusqu'à 37/38°C sur le Tarn et le Tarn-et-Garonne", prévoit Météo France. "Sur la partie centre-est de la France, il fera à peine moins chaud que la veille avec des températures maximales entre 33 et 37 degrés du nord au sud." Météo France prévoit pour mardi une baisse des températures sur le Sud-Ouest mais une nouvelle hausse sur l'est du pays notamment sur le Centre-Est avec des minimales supérieures à 20 voire 22 degrés, et des maximales entre 35 et 38 degrés. Une baisse notable des températures est attendue pour mercredi, journée qui devrait, selon la même source, marquer la fin de cet épisode caniculaire.

