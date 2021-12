Toulouse (AFP). Canicule: 13 départements en vigilance orange

L'épisode caniculaire se poursuivra mardi, avec 13 départements maintenus en vigilance orange, notamment en Auvergne, en Rhône-Alpes et en Saône-et-Loire, selon Météo France. Les départements maintenus en vigilance orange-canicule sont donc: l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ain, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Saône-et-Loire. Dans son bulletin météo de 06H00, Météo France annonce en revanche une fin de vigilance orange dans trois départements: la Corrèze, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. "Sur ces départements où il a fait encore très chaud hier (36,7°C relevés lundi après-midi à Argentat et à Castres, 36,5°C à Albi, 36°C à Brive, 34,7°C à Castelsarrasin), la nuit a également été chaude, avec 24,3 °C à 05 heures à Lauzerte, 23,9°C à Albi, 21,9°C à Montauban. Mais les températures maximales de cet après-midi, bien qu'élevées, seront inférieures à 35°C", explique l'institut météorologique. Les températures minimales sont restées élevées sur les départements en vigilance orange-canicule, avec à 05 heures: 26,1°C à Lyon-Saint-Exupéry, 24,7°C à Bourgoin, 24,6°C à Montmélian, 24,3°C à Mont-Saint-Vincent, 23,8 à Saint-Étienne, 22,7°C à Clermont-Ferrand, précise Météo France. Ce mardi, les températures baisseront sur le Sud-Ouest mais repartiront à la hausse sur l'est du pays, notamment sur le Centre-Est, avec des températures maximales généralement comprises entre 35 et 39 degrés, prévoit Météo France. Cette hausse "temporaire" concernera également le Nord-Est avec des valeurs entre 32°C et 37°C en pointe. Des orages sont attendus mardi après-midi et soir, de l'Auvergne et de Rhône-Alpes à un quart Nord-Est du pays, "mais la chaleur étouffante se fera sentir dès la mi-journée", selon le même bulletin météo. "Sur les départements maintenus en vigilance orange, la véritable baisse des températures est attendue pour mercredi" et "devrait marquer la fin de cet épisode de vigilance canicule orange", veulent croire les prévisionnistes.

