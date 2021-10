Le Havre. Le défi du mois sans alcool

Il y a des défis plus ou moins difficiles à relever. Tout dépend de leur nature. Cela dépend aussi des personnes concernées. Alors que 2020 vient à peine de débuter, Mathilde Liot, éducatrice sportive et massothérapeute au Havre, a décidé de suivre le Dry January, ou "janvier sec", avec ses élèves (sur la base du volontariat) du club Olympia Karaté. Cette opération bien implantée en Grande-Bretagne, lancée pour la première fois en France par un collectif d'associations, consiste à ne pas boire d'alcool pendant le premier mois de l'année. L'objectif est de faire une pause, pour étudier la place qu'occupe l'alcool dans notre quotidien. "On n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit. L'idée est plutôt de prendre conscience des choses. Dans le milieu sportif, les apéritifs sont réguliers. Il est donc intéressant, pour nous, de participer au Dry January", observe Mathilde Liot, pour qui la consommation d'alcool se résume à deux bières par semaine.

Des défis réguliers

Au sein du club de karaté dans lequel elle intervient, des défis sont mis en place régulièrement depuis deux ans. Les premiers étaient des challenges sportifs en lien avec Octobre rose (promotion du dépistage du cancer du sein). Il y a eu aussi le mois sans sucre, à plusieurs reprises. "On s'est rendu compte au fur et à mesure que ces actions permettaient de sensibiliser des gens à différents sujets, ou au moins de les impliquer. En tout cas, pas question de marcher sur leur vie privée." Pendant cette période de diète, les bénéfices semblent nombreux pour Mathilde Liot, pour qui le mois sans sucre est aussi le mois sans alcool : perte de poids ou encore le fait de se sentir plus légère. "Plus ça va, moins j'arrive à boire justement, et plus vite je deviens pompette si je prends un verre. C'est une bonne chose pour ma santé." La consommation d'alcool est à l'origine de nombreuses maladies, telles que les cancers, et tue 41 000 personnes par an en France.