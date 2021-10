Le Havre. Des bus aux couleurs du territoire

Le Havre est le premier port de croisière de la façade nord et ouest de la France. Le réseau LiA assure chaque année le transport de plus de 56 000 croisiéristes, leur permettant ainsi de se déplacer grâce à un titre Journée. Petite nouveauté pour ces personnes : en partenariat avec Le Havre Etretat Normandie Tourisme et la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le réseau de transports en commun a souhaité mettre en avant les lieux iconiques et touristiques du territoire, en repensant l'habillage des véhicules qui assurent le déplacement des touristes entre le terminal croisière et le centre-ville de la Cité océane. Architecture Perret, monuments, œuvres culturelles et symboles locaux seront bientôt représentés sur trois bus. De quoi mettre en lumière la richesse de notre territoire. Les deux premiers véhicules seront dévoilés le mercredi 8 janvier. Un troisième rejoindra la flotte dès le mois de février. Ces bus circuleront sur les lignes régulières du réseau LiA.