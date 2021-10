Voici l'éphéméride du mardi 14 août



MARDI 14 AOUT 2012

------------------



227e jour de l'année



SAINT-EVRARD

Mort en 958, fonda le monastère d'Einsiedeln (Suisse)

Les Evrard sont francs et créatifs

Couleur : le violet

Chiffre : le 5



QUELQUES 14 AOUT

----------------



1893 : la France est le premier pays à introduire l'immatriculation des automobiles

1941 : Charte de l'Atlantique promulguée par Roosevelt et Churchill

1956 : mort du dramaturge allemand Bertold Brecht

1972 : mort du comédien Pierre Brasseur

1972 : mort de l'écrivain Jules Romains

1980 : en Pologne, les ouvriers des chantiers navals de Gdansk se mettent en grève. Le mouvement s'étend à tout le pays

1988 : mort d'Enzo Ferrari, constructeur automobile italien



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 06H44 et se couche une minute plus tôt à 21H06

Le dicton : "A la mi-août, les noix ont le ventre roux"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

----------------------------------------



POLITIQUE

---------

Pierrefeu-du-Var - 10h30 - François Hollande, qui fête mardi ses 100 jours, se rend à la brigade de gendarmerie de Pierrefeu-du-Var (Var) d'où étaient issues deux femmes gendarmes tuées en juin au cours d'une opération. Il est accompagné du ministre de l'Intérieur Manuel Valls



POLICE/JUSTICE

--------------

12H30 - Manuel Valls se rend dans la forêt domaniale de Pignans (Var) sur la lutte contre les feux de forêt.

Après-midi - Manuel Valls à Aix-en-Provence pour une visite de soutien aux deux policiers agressés lors d'une interpellation.



ECONOMIE

--------

PARIS - 07h30 - Inflation juillet 2012 - Insee.

PARIS - 07h30 - Comptes nationaux trimestriels 2T 2012 (1ers résultats) - Insee



RELIGION

--------

PARIS - 18h30 - Célébration de l'Assomption à Notre-Dame de Paris avec une messe solennelle - 19H30 : Procession mariale (quai Saint-Bernard) - 20H00 :

Embarquement des pèlerins et la statue de la Sainte Vierge sur les bateaux -

20H30 : Procession fluviale sur la Seine.