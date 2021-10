L'éphéméride - agenda du vendredi 17 août 2012

Voici l'éphéméride du vendredi 17 août



VENDREDI 17 AOUT 2012

---------------------



230e jour de l'année



SAINT-HYACINTHE

Au XIIe siècle, il implanta l'ordre dominicain en Pologne où son action évangélique fit de lui l'apôtre du pays

Les Hyacinthe ont de l'humour et de la simplicité

Couleur : le blanc

Chiffre : le 8



QUELQUES 17 AOUT

----------------



1786 : naissance du pionnier américain Davy Crockett (mort en 1836)

1932 : naissance de l'écrivain britannique d'origine indienne V.S Naipaul

1932 : naissance du dessinateur français Sempé

1943 : naissance de l'acteur Robert de Niro

1945 : proclamation de l'indépendance de l'Indonésie qui ne sera effective qu'en 1949

1955 : mort du peintre Fernand Léger

1959 : sortie de l'album "Kind of Blue" de Miles Davis, l'un des plus importants de l'histoire du jazz

1960 : indépendance du Gabon

1960 : naissance de l'acteur américain Sean Penn

1982 : le premier CD (compact disc) sort de l'usine du groupe électronique Philips à Hanovre

1987 : mort en prison de Rudolf Hess, ancien dauphin d'Hitler

1999 : un séisme de 7,4 sur l'échelle de Richter ravage en pleine nuit le nord-ouest de la Turquie, faisant plus de 20.000 morts



Le soleil se lève une minute plus tard à 06H48 et se couche deux minutes plus tôt à 21H00

Le dicton : "A la Saint Hyacinthe, tu peux semer sans crainte"



LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE :

----------------------------------------



SOCIAL

------

PARIS - 12h30 - Les associations FreePussyRiot France, Russie Libertés et Osez le Féminisme appellent à un rassemblement de soutien au groupe punk Pussy Riot (3 jeunes femmes qui comparaissent pour une "prière" anti-Poutine - place Igor Stravinski 4e.



CULTURE

------------

BRAY-DUNES - 20h00 - Concours chateaux de sable en nocturne.



JUSTICE

-------

AMIENS - 14h30 - Tribunal correctionnel - Jugement des trois participants présumés aux heurts entre policiers et jeunes d'Amiens-Nord.