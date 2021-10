Bolbec. Municipales 2020. Rachid Chebli candidat

Ce n'est pas une surprise, à Bolbec (Seine-Maritime), Rachid Chebli sera candidat aux élections municipales de mars 2020. C'est la troisième fois qu'il se présente à ce scrutin.

Un homme de gauche

Il avait déjà été élu comme conseiller municipal en 2001, aux côtés du communiste Michel Havard. Pendant cette mandature, Rachid Chebli s'était vu confier le développement de l'aide aux devoirs sur tout le territoire de la commune. En 2008, il s'était présenté en tête de liste, tout comme en 2014. Les deux élections avaient été remportées par Dominique Métot. Rachid Chebli est un homme de gauche. Il pense que c'est la division de la gauche qui l'a fait perdre à chaque fois. Pour 2020, il est un peu plus confiant. Sa liste "Bolbec en commun" est soutenue par la France insoumise et le Parti de gauche.

Rachid Chebli Impossible de lire le son.

Pas de doute

Rachid Chebli explique ne pas avoir eu de doute avant de se présenter. Il dit vouloir agir pour les Bolbécais. Le candidat estime que Bolbec a périclité sous les deux mandats de Dominique Métot. Parmi les grands thèmes de sa campagne : la santé, la pauvreté, la lutte contre les inondations et le dynamisme de la rue piétonne. Bolbec, ville la plus peuplée de Caux Seine Agglo, devrait peser plus au sein de l'agglomération, pour Rachid Chebli.