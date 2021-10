Bolbec. Municipales. Douglas Potier, sans étiquette

Douglas Potier fera partie des candidats lors des élections municipales de mars 2020 à Bolbec. L'ancien UMP et Les Républicains se présente sans étiquette, avec des colistiers de gauche et de droite, assure-t-il. Lors des élections municipales de 2014, sous l'étiquette UMP, il avait obtenu 8 % des voix. Depuis, il est conseillé d'opposition, et assure avec fierté n'avoir jamais manqué un seul conseil municipal.

Douglas Potier part du constat que Bolbec se meurt. Pour remédier à la situation, il travaille particulièrement sur le commerce, les inondations, la santé, le patrimoine ainsi que l'urbanisme.

Parmi les dossiers "chauds" : le commerce, la santé et les inondations. Concernant le soutien au commerce, Douglas Potier nommera un adjoint qui sera en lien direct avec l'association des commerçants. Une aide au loyer sera accordée à l'ensemble des commerçants de la ville. Pour la santé, Douglas Potier souhaite une maison de santé, dont le loyer sera gratuit pour les médecins et pour laquelle la mairie mettra à disposition une secrétaire commune.

Concernant le dossier délicat des inondations, le candidat estime qu'il faut arrêter de bétonner les hauteurs, installer des cuves souterraines, entretenir et agrandir le lit de la rivière et végétaliser un maximum.