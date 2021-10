Saint-Maurice-d'Ételan. Retour sur la tempête 1999

Marc Boudier se souvient du 26 décembre 1999 comme si c'était hier. Ce jour-là, son frère et sa mère étaient aux sports d'hiver. Lui de son côté, se trouvait chez lui, au Havre. Un appel d'un fermier de Saint-Maurice-d'Etelan, entre Rouen et le Havre, le poussa à se rendre rapidement au château d'Etelan, un site non habité, qui appartient à sa famille depuis plus de 40 ans.

La tempête avait fait de la casse : 800 arbres déracinés en 30 minutes. Heureusement, pas de dégâts sur le château et sur la chapelle attenante. "La raison est simple. Nous avions très peu d'arbres autour du château. Et puis, on a toujours maintenu et entretenu les grands tilleuls pour qu'ils ne nous posent pas problème", raconte Marc Boudier, qui continue le travail quotidien que réclame l'édifice pour sa préservation avec son frère Alain et sa belle-sœur Élisabeth. Ce sont les parents Boudier qui ont fait l'acquisition, en 1975, de cette construction de la Renaissance datant de 1494, posée en surplomb de la Seine, au milieu d'un parc, de champs et de jardins.

Marc Boudier revient sur la journée du 26 décembre 1999 Impossible de lire le son.

Un château qui a accueilli du beau monde

Le château d'Etelan, composé d'une dizaine de pièces, a vu passer notamment François 1er ou encore Catherine de Médicis juste après avoir repris Le Havre aux Anglais. Cette demeure a notamment été détenue par un grand industriel de Bolbec à la fin du XVIIIe siècle : Auguste-Henri Desgenétais, qui y a fait venir des personnes très importantes comme Gustave Eiffel, quelques mois avant la construction de la Dame de fer.

Le château d'Etelan est un lieu vivant du XXIe siècle. Il est aujourd'hui le théâtre de concerts, d'expositions, de spectacles et de mariages. Quelque 4 500 personnes le visitent chaque année. Les fonds récoltés servent à la restauration de l'édifice. Beaucoup de travaux y ont été menés en 2019.