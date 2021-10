Saint-Maurice-d'Ételan. Un cargo transportant de l'engrais s'échoue

La mission n'est pas encore accomplie. Après deux vaines tentatives, six remorqueurs seront engagés, le jeudi 12 décembre à 22h à la prochaine marée, pour venir en aide au Sea Eagle, pour dégager le navire afin qu'il puisse rejoindre un quai. Ce bateau transportant des vracs non dangereux s'est échoué le mercredi 11 décembre en Seine, au niveau de Saint-Maurice-d'Etelan (Seine-Maritime), près de Notre-Dame-de-Gravenchon. Il n'y a aucun blessé. Aucune avarie non plus sur le navire qui est posé à plat sur un fond vaseux.