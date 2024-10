Seine-Maritime. A Etelan, visitez le premier château de style Renaissance

Le château d'Etelan, dont la construction a débuté en 1494 pour s'achever en 1514, est le premier château de style Renaissance construit en France.

Il est possible de visiter le monument, situé entre le pont de Brotonne et le pont de Tancarville, pendant la période estivale.

Sa préservation et sa restauration permettent aux visiteurs de plonger dans l'histoire et de découvrir les richesses culturelles de cette période fascinante.

Pratique. Ouvert au public les lundis, mardis, samedis et dimanches. De 11h à 13h, visite libre du parc et de la chapelle, visite guidée du domaine à 15h, 16h, 17h et 18h. Tarifs : de 8€ à 10€.