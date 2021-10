JO 2012 : le programme de ce samedi 11 août

Voici le programme des Jeux Olympiques de Londres de ce samedi 11 août :

Athlétisme - à partir de 10h



Journée consacrée aux dernières finales d'athlétisme. Les remises de médailles vont s'enchaîner dès 10h du matin avec le 50 km marche hommes, suivi dans l'ordre par le 20 km marche femmes, le saut en hauteur femmes, le lancer de javelot hommes, le 5000m hommes, le 800m femmes, le 4x400m femmes et le 4x100m hommes, à 22h.



Basket - à 18h et 22h



L'Australie affronte la Russie lors de la petite finale, avant de laisser les finalistes (les Etats-Unis contre la France) s'emparer du parquet londonien, à partir de 22h.



Canoë-kayak - à partir de 10h30



Dernier jour olympique de canoë-kayak, avec les finales du kayak à une et deux places. Finale aussi pour la canoë à une place pour les hommes.



Football - à 16h



La finale de football se joue entre le Brésil et le Mexique ce samedi, à 16h.



Gymnastique rythmique - 14h30



Les gymnastes disputent la finale à 14h30.



Handball - à 18h et 21h30



Ouverture de cette journée de handball féminin avec la place pour la troisième place, entre la Corée du Sud et l'Espagne, suivie à 21h30 par la finale entre la Norvège et le Monténégro.



Hockey sur gazon - à partir de 9h30



Après les matches pour les 11e, 5e et 3e places, la finale se jouera à 21h.



Pentathlon moderne - à partir de 9h45



Les hommes disputent les épreuves individuelles de pentathlon moderne ce samedi, avec un classement général délivré à partir de 21h.



Plongeon - à partir de 11h



Les plongeurs terminent les JO avec les épreuves de haut vol, dont la finale se boucle à 21h30.



Volley-ball - à 12h30 et 19h30



La médaille de bronze sera remise à la suite de la petite finale entre le Japon et la Corée du Sud. Dernier temps fort en volleyball féminin lors de la finale entre le Brésil et les Etats-Unis, à 19h30.