Jeux Olympiques de Londres : le programme de ce vendredi 10 août

Voici les épreuves à suivre de ce vendredi 10 août.

Athlétisme - à partir de 20h



Après le choc du 200m masculin, ce vendredi promet un programme croustillant avec la finale de la perche. Le favori est français : Renaud Lavillenie. Les femmes se partageront la vedette avec les finales du 5.000m, du 1.500 et du 4x100m. Enfin, le 4x400m hommes bouclera cette journée chargée.



En lice : les Français Renaud Lavillenie et Romain Mesnil, Le Britannique Steven Lewis, l'Australien Steven Hooker, le Russe Yevgeny Lukyanenko (pour la perche).



BMX - à partir de 16h



Dernier jour de BMX à Londres, avec les finales hommes à 16h40 et femmes à 17h30.



Football - à 20h45



Les Sud-Coréens et les Japonais jouent la petite finale pour une place sur la troisième marche du podium.



Handball - à 18h et 20h30



Jour de demi-finales à la Copper Box. A 18h, la Hongrie affronte la Suède, puis à 20h30, les "Experts" français tenteront de décrocher leur billet pour la finale face à la Croatie.