Jeux Olympiques de Londres : le programme de ce jeudi 9 août

Voici les épreuves à suivre jeudi 9 août.

Athlétisme - à partir de 10h



Après une journée marquée par les qualifications du saut en hauteur féminin et du triple saut masculin, la finale du 200m sera regardée de près, surtout si le Français Christophe Lemaître se qualifie.



Sous réserve de qualifications : Usain Bolt, Christophe Lemaître, Yohan Blake



Basket - à 18h et 20h



Demi-finales olympiques pour les joueuses de basket encore en lice. L'Australie affronte les Etats-Unis, puis la Russie défendra ses chances face à la France.



Beach volley - à 20h et 22h



Dernier jour de beach volley à Londres, avec la finale masculine opposant les duos Emanuel / Alison à Brink / Reckermann. Le combat pour la médaille de bronze aura lieu plus tôt, à 20h.



Football - à 14h et 20h45



Après la petite finale, opposant la France au Canada, les équipes féminines de football japonaise et américaine en découdront à 20h45 pour décrocher l'or.



Gymnastique rythmique - à partir de 13h



Place à la version rythmique de la gymnastique, qui sortira ballons, massues et autres rubans pour décrocher les médailles olympiques. La compétition démarrera par les qualifications en individuel et par ensembles. Les chances françaises seront incarnées par Delphine Ledoux.