Jeux Olympiques de Londres : le programme de ce mercredi 8 août

Voici les épreuves à ne pas rater mercredi 8 août.

Athlétisme - à partir de 11h



Après un bon départ pour Christophe Lemaître sur 200m, les regards tricolores se portent sur la perche, où Romain Mesnil et Renaud Lavillenie disputeront les qualifications dans la matinée. Côté finales, seront à suivre les médailles d'or du saut en longueur, vers 21h05, du 400m haies, vers 21h45, et du 200m, vers 22h, chez les dames. Du côté des hommes, c'est la finale du 110m haies qui est programmée, vers 22h15.



BMX - à partir de 16h



Les épreuves olympiques démarrent enfin pour le BMX, qui ne peut glaner des médailles que depuis les jeux de Pékin 2008. La Française Anne-Caroline Chausson remettra son titre olympique en jeu. Cette journée du 8 août sera réservée aux qualifications.



Basket - à partir de 14h



Tony Parker et ses comparses joueront les quarts de finale face à l'Espagne. A noter le match des Etats-Unis face à l'Australie, vers 22h15.



Equitation - à partir de 13h



Nouvelle chance de médaille française en équitation avec les finales de saut d'obstacles en individuel. Simon Delestre, avec Napoli du Ry, mais aussi les champions d'Europe par équipe Olivier Guillon, sur Lord de Theize, et Kévin Staut sur Silvana seront à suivre.



Handball - à partir de 12h



Les quarts de finale démarrent par le match entre l'Islande et la Hongrie, suivi par la France contre l'Espagne. Les deux autres rencontres opposeront le Danemark à la Suède et la Croatie à la Tunisie.



Taekwondo - à partir de 10h



Pour ce début de compétition, ce sont les médailles d'or des catégories 49kg (chez les dames) et 58kg (chez les hommes) qui seront remises.



Tennis de table - 16h30



La finale par équipe hommes de tennis de table se jouera à 16h30.