Esquisse. Feuferouïte : un autre regard sur la vie en Ehpad

Invitée par l'Étincelle, la cie théâtrale La Magouille présente son nouveau projet à la salle Louis Jouvet, mardi 14 janvier 2020 : une étape de travail avant une version finale prévue pour l'automne prochain. Solène Briquet, co-metteure en scène aux côtés de Cécile Le Maître, nous dévoile le processus de travail.

Comment a germé l'idée de ce spectacle de marionnettes ?

"C'est le fruit d'une longue réflexion que nous avons mené depuis 2017. Pendant cinq ans, La Magouille a été sollicitée dans le cadre du dispositif culture santé au CHU de Rouen, à l'Ehpad Boucicaut de Mont-Saint-Aignan puis à l'hôpital gériatrique de Oissel. Nous avons animé des ateliers avec les résidents, des lectures de textes et des déambulations de marionnettes, pour eux nous avons aussi conçu Eros en bref, des formes théâtrales courtes qui puissent être jouées à leur chevet ou dans les espaces de vie collective. En Ehpad, nous avons suivi les professionnels dans leur activité car ce qui nous a d'abord interpellés c'est le soin à la personne. Nous voulions mieux comprendre ce métier et c'est ainsi qu'est né Feuferouïte dont les personnages s'inspirent aussi des résidents."

Que raconte cette histoire ?

"Nous avons passé une commande d'écriture à Julie Aminthe pour ce spectacle. On suit le parcours de Lucie, aide-soignante, dont la vie personnelle défaillante va interférer avec la qualité de ses soins. Les vrais héros de cette histoire sont cinq personnes âgées, incarnées par des marionnettes à taille réelle et cette esquisse de 30 minutes mettra particulièrement en valeur le personnage de Marie-Lou. Nous introduirons cette présentation d'une étape de travail puis nous débattrons avec le public ensuite. Pour raconter cette histoire, il y a sur scène trois comédiens/manipulateurs et cinq marionnettes. Le vrai sujet de ce spectacle c'est le rapport au corps, le contact humain et la tendresse mais aussi le désir et le besoin d'intimité pour les personnes âgées en Ehpad, un sujet souvent tabou. Nous voulions également dans ce spectacle valoriser l'activité des aides-soignants."

À quoi ressemblent ces marionnettes ?

"Elles ont été imaginées par la marionnettiste Amélie Madeline avec qui nous collaborons pour la première fois. Nous avions déjà une idée des caractères que nous voulions donner à ces personnages car le texte était déjà écrit lorsque nous l'avons sollicité et que les comédiens avaient commencé leur travail d'interprétation. Par exemple, Marie-Lou apparaît comme une femme un peu grincheuse, un peu aigrie mais cela ne l'empêche pas de montrer beaucoup d'affection pour Pierre. Pierre est un personnage sympathique, nostalgique de sa vie d'avant mais qui a perdu goût à la vie. Amélie est une résidente solaire, qui n'a plus toute sa tête, qui n'est pas très cohérente mais c'est une personne joyeuse. Avec ces informations pour base, elle a dû donner un visage et un corps à ces personnages. Nous lui avions juste demandé d'articuler les corps et la bouche pour que l'on puisse les manipuler comme le font les soignants et pour que les manipulateurs/comédiens puissent leur prêter leur voix. Nous voulions aussi que les corps soient réalistes et que ce soient de beaux vieux."

Pratique. Mardi 14 janvier à 15 heures à la salle Louis Jouvet à Rouen. Tél. 02 35 98 45 05